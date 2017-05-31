В Киеве до 1 сентября закрывают путепровод возле метро Нивки
Категория: Столица | 31 мая 2017 04:00

   С 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро «Нивки». Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Согласно сообщению, движение транспорта будет осуществляться вдоль.подробнее

Новость была оставлена 31 мая 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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