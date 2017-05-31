Народные депутаты от «Оппозиционного блока» и других фракций подали представление в Конституционный Суд Украины относительно признания неконституционным закона №317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Новость была оставлена 31 мая 2017 12:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.