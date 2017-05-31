Киевский метрополитен в ближайшее время окончательно откажется от жетонов в пользу одноразовых билетов с QR-кодом. Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поровозник.Читай также: Метро на Троещину: стали известны подробности “.подробнее

Новость была оставлена 31 мая 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.