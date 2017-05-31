Российский гонщик Сергей Карякин, выигравший ралли-марафон «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, заявил об отсутствии финансирования. Из-за проблем с деньгами спортсмен пропустит многодневную гонку «Шелковый путь» (7 — 22 июля). Под вопросом поездка Карякина на «Дакар»-2018, стартующий 6 января.

Новость была оставлена 31 мая 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.