Создатель операционной системы Google Android Энди Рубин (данная ОС даже названа в его честь) на днях анонсировал свой первый смартфон собственной разработки — Essential PH-1. Во время презентации прозвучала лишь информация о его стоимости и характеристиках, но никто не сообщил, когда он поступит в продажу. Сегодня дата релиза перестала быть тайной.

Как оказалось, Энди Рубин не станет тянуть резину и выпустит Essential PH-1 уже в июне, вероятнее всего, во второй его половине. Каждый сможет купить его по цене 700 долларов США, плюс на него уже можно оформить предварительный заказ на официальном сайте компании Essential. На данный момент неизвестно, хватит ли Essential PH-1 на всех, ведь внутри этого мобильника стоит процессор Qualcomm 835, весьма дефицитный из-за жадности Samsung, выкупившей первые несколько партий этих чипов для собственных флагманов. Разработчики пока ничего не говорят на этот счет, но будем надеяться на лучшее.

После релиза Essential PH-1 будет продаваться по обычным сетям распространения, а также через операторов сотовой связи, в том числе и в комплекте с абонентскими контрактами. Напомним, что перед нами модульный смартфон, у которого на задней панели есть смарт-коннектор для подключения различных аддонов, к примеру, фирменной панорамной камеры. Полный список аксессуаров держится в тайне до момента старта продаж.