Компания Acer создала новый игровой ноутбук Predator Triton 700, который ухитрилась сделать мощным и одновременно очень тонким для своего класса. Его толщина не превышает 19 миллиметров, а весит он всего 2,6 килограмма, хотя внутри него стоит очень серьезная видеокарта.

Как стало известно, в качестве видеоподсистемы Acer Predator Triton 700 задействована карточка GeForce GTX 1080 за авторством компании NVIDIA, и ее получилось поместить в столь тонкий корпус благодаря новой технологии Max-Q от все той же NVIDIA, подразумевающей особую компоновку комплектующих. К сожалению, на момент анонса о ноутбуке не было сообщено практически ничего: показали дизайн, рассказали о видеокарте и этим ограничились.

Тем не менее, инсайдерам удалось узнать о расположенном внутри Acer Predator Triton 700 процессоре Intel Core i5-7300HQ в базе и Core i7-7700HQ в топе. Лэптоп поступит в продажу в августе текущего года, сдобренный ОС Windows 10 от Microsoft, однако первоначальные слухи о его стоимости не подтвердились: ранее говорилось о цене в размере 3450 евро, но, как выяснилось, за него попросят в районе 3000 долларов США за минимальную конфигурацию. Acer Predator Triton 700 имеет все шансы стать самым тонким в мире ноутбуком с GTX 1080 на борту.