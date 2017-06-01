Ни для кого не секрет, что Xiaomi работает над новой оболочкой MIUI 9 для своих смартфонов на базе ОС Android. Все ожидали ее анонса в составе флагмана Mi 6 в конце апреля, но ее так и не показали, и теперь, по слухам, ее презентация пройдет этим летом.

Согласно доступной информации, MIUI 9 увидит свет в июле 2017, и новый Mi 6 действительно может стать первым смартфоном на ее основе. Когда интерфейс прибудет на все остальные аппараты марки Xiaomi, сказать сложно, но, вероятно, тянуть с этим китайский вендор не станет, особенно на фоне значительно подмоченной репутации после откровенно хамского отношения к российским гражданам со стороны ее местного дистрибьютора Смарт Орандж.

Новшеств в MIUI 9 ожидается немало — это и прирост производительности, и улучшение показателей автономности, и меньший расход аппаратных ресурсов смартфона, да и стабильности тоже должно прибавиться. Кроме того, нас ожидает функция «картинка в картинке» для смартфонов с большими экранами. Пока что этими изменениями доступный список инноваций ограничивается, но Xiaomi наверняка придумает что-то еще. Напомним, что в ближайшее время китайский бренд выпустит ряд новых смартфонов, включая безрамочный Xiaomi Mi Mix 2, а недавно был анонсирован планшетофон Xiaomi Mi Max 2 с очень привлекательным ценником при условии заказа напрямую из Китая.