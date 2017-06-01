Скульптор Эммануэль Сантос создал бюст полузащитника мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Он установлен возле стадиона «Миллениум» в Кардиффе, где 3 июня пройдет финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Ранее Сантос стал известен как автор бюста Криштиану Роналду, его работу раскритиковали.

Новость была оставлена 1 июня 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.