Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин устроил драку с чернокожим защитником «Нэшвилл Предаторс» Пи Кей Суббаном во втором матче финала Кубка Стэнли. Эпизод произошел во время коммерческой паузы в третьем периоде при счете 4:1 в пользу «Пингвинс».

Новость была оставлена 1 июня 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.