Священник из Лавры попал в ДТП на Rolls-Royce в центре Киева
Категория: Столица | 1 июня 2017 16:00

   В центре Киеве на бульваре Леси Украинки не разминулись BMW и скандальный Rolls-Royce священника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

«Тот самый Rolls-Royce …Подробности и обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, участники ДТП оформили.подробнее

Новость была оставлена 1 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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