В центре Киеве на бульваре Леси Украинки не разминулись BMW и скандальный Rolls-Royce священника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

«Тот самый Rolls-Royce …Подробности и обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, участники ДТП оформили.подробнее