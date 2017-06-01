Из года в год смартфоны становятся все больше, и если пять лет назад диагональ экрана 5 дюймов казалась очень большой, то сейчас многим потребителям она кажется уже недостаточной. Но было время, когда обычные сотовые телефоны выбирали по принципу «чем меньше, тем лучше», поскольку носить с собой компактное средство связи намного удобнее, чем большую «лопату» с тем же функционалом. Сегодня поговорим о телефоне Elari NanoPhone C, самом компактном устройстве сотовой связи в России.

Elari NanoPhone C – это классический мобильный телефон, без смарт-составляющей. Его основные функции: совершение звонков, отправка текстовых сообщений, а также работа в режиме гарнитуры для смартфона – гаджет умеет синхронизироваться с ним по Bluetooth и «подтягивать» до 1000 контактов из телефонной книги. На тест аппарат предоставлен интернет-магазином Buyon.Ru, и нам он достался в серебристом цвете корпуса.

Упаковка

О том, что Elari NanoPhone C – это нечто прямо-таки миниатюрное, начинаешь догадываться, едва взглянув на его коробку. Выполненная из прочного картона белого цвета, она имеет очень небольшие габариты – меньше современных смартфонов по длине.

Сверху на упаковке изображен сам телефон, но не в том цвете корпуса, который у нас. Впрочем, о расцветке выбранного экземпляра написано снизу, а фотография позволяет оценить внешность мобильника и его пропорции.

Снизу на коробке есть перечень возможностей телефона, а также ряд его параметров, включая номер IMEI. Кроме того, покупатель может узнать о комплектации, но это уже только на английском языке.

Комплект поставки

Elari NanoPhone C имеет нестандартную комплектацию: у него нет зарядного устройства (вернее, есть провод USB – microUSB – отсутствует само сетевое устройство), но при этом есть шнурок на шею. Также есть весьма неплохие по дизайну и качеству наушники, гарантийный талон и подробная инструкция по эксплуатации, в том числе и на русском языке.

Отдельно следует обратить внимание на наличие скрепки, используемой в современных смартфонах для извлечения лотка с SIM-картами. Здесь она тоже пригодится, и немного позже мы объясним, зачем.

Характеристики

Думается, вполне очевидно, что от классического сотового телефона не следует ждать чего-то интересного в плане функционала: звонит, и хорошо. Также стоит сделать скидку на размеры аппарата: такая компактность попросту не оставляет шанса на интеграцию каких-либо дополнительных компонентов.

Перечень спецификаций был найден на Яндекс.Маркете, а дополнительные сведения были найдены на официальном сайте производителя.

— экран: TFT, 1 дюйм, 128х96 пикселей, 4 цвета;

— процессор: Mediatek MT6261D;

— тип мелодий: полифония, MP3;

— интерфейсы: microSIM, microSD, microUSB, 3,5 миллиметра;

— работа в сетях: GSM;

— корпус: пластиковый

— беспроводные интерфейсы: Bluetooth;

— память: 32 Мб ROM, microSD до 32 Гб;

— аккумулятор: 280 мАч, 4 часов разговоров, 4 дня ожидания;

— размеры: 94,4х35,85х7,6 миллиметров;

— вес: 30 граммов.

Внешний вид

Elari NanoPhone C изготовлен из пластикового корпуса, в нашем случае серебристого цвета, с акцентами черного – этот оттенок имеют область дисплея, кнопки на лицевой панели и верхний и нижний торцы корпуса.

Телефон выполнен в классическом форм-факторе, и все его элементы управления расположены на лицевой панели, оставляя свободными боковые грани корпуса. Сверху разместились порт microUSB и крепление для шнурка на шею, а снизу видим нагромождение из микрофона, входа под наушники, а также слоты microSD и microSIM.

Внешнего динамика у Elari NanoPhone C нет – в целях экономии места оставлен только голосовой, который проигрывает мелодию при поступлении сообщения или вызова. Его поместили прямо над экраном. Клавиатура телефона цифровая, и между клавишами 0 и # можно увидеть утопленную в корпус маленькую кнопку – это Reset на случай зависания аппарата. Во время тестирования необходимости воспользоваться ею не возникало.

Эргономика

За счет компактных размеров Elari NanoPhone C может быть неудобен некоторым мужчинам с крупными кистями рук, а небольшие кнопки не подойдут обладателям широких пальцев. В женской ладони аппарат лежит идеально, равно как и в детской.

Кнопки клавиатуры имеют прорезиненную поверхность и нажимаются с небольшим усилием, c ощутимой тактильной отдачей. Расположение клавиш привычное и удобное, и даже к кнопкам перемещения по меню привыкаешь почти сразу.

Скрепка из комплекта поставки нужна для нажатия кнопки Reset, а также для извлечения microSD и microSIM из соответствующих слотов – ногтями их не поддеть.

Качество сборки

Как уже говорилось выше, корпус Elari NanoPhone C отлит из пластика. Кнопки клавиатуры прочно сидят на своих местах, а аппарат не скрипит и не люфтит во время использования.

Однако у Elari NanoPhone C есть кое-что общее со смартфоном Apple iPhone 6 трехлетней давности: яблочный телефон имеет свойство гнуться, и то же самое отмечено и здесь. Телефон излишне гибкий, складывается ощущение, что внутри него нет ни единого ребра жесткости.

Экран

Дисплей в Elari NanoPhone C вызывает строго приятные эмоции: он яркий, контрастный и хорошо читается в любую погоду и при любом освещении, а углы обзора у него максимальные. Экран поддерживает отображение четырех цветов – белого, синего, желтого и оранжевого, но это влияет лишь на оттенок ряда элементов меню.

Читабельность экрана очень высокая: шрифты крупные, прорисовка отличная, все пиктограммы четкие и интуитивно понятные. Но это ровно до момента попытки прочесть тестовое сообщение – здесь текст очень мелкий, и людям с плохим зрением это может доставить определенный дискомфорт.

Добавим также, что подсветка экрана очень яркая, но не вызывает неприятных ощущений в глазах при длительной работе с аппаратом. А вот кнопки клавиатуры встроенными светодиодами не обладают, так что в темноте искать их придется на ощупь.

Звук

Динамик в Elari NanoPhone C всего один, и он очень громкий – вы гарантированно услышите звук входящего вызова на относительно большом расстоянии от телефона, если будете использовать стандартные мелодии. С MP3 такое работает не всегда, и перед заливкой мелодии нужно сперва искусственно повысить ее громкость в каком-нибудь редакторе.

Очень понравился звук в наушниках: Elari NanoPhone C отлично подходит в качестве плеера, в том числе и по своим габаритам. Гарнитура также выполняет роль антенны при прослушивании FM-радио.

Микрофон телефона обычный, без особых достоинств и недостатков. Вибромотор в устройстве присутствует и хорошо ощущается в кармане.

Назначение слота microSD

В телефоне Elari NanoPhone C всего 32 Мб (мегабайта) встроенной памяти, и при таком объеме ее не хватит ни на что. Без microSD аппарат вполне пригоден для использования, но карта памяти нужна ему на тот случай, если вы хотите использовать собственные мелодии для звонка или слушать музыку. Также накопитель потребуется вам для использования Elari NanoPhone C в качестве диктофона (последний, к слову, поддерживает запись телефонных звонков).

Функция «Волшебный голос»

Интересная фишка Elari NanoPhone C – для входящих или исходящих звонков вы можете включить режим «Волшебный голос». Он меняет голос пользователя до неузнаваемости: с помощью этой функции можно, к примеру, разыграть друзей, разговаривая с ними мужским басом, женским сопрано, или детским фальцетом (тип голоса выставляется в настройках устройства).



Качество приема сигнала

Elari NanoPhone C удивил очень высоким уровнем приема сигнала сотовых сетей. Связь держалась даже на цокольных этажах у Билайна, Мегафона и Tele2 – с МТС в нашем случае телефон работал лишь на открытой местности. Качество связи тоже вполне достойное, равно как и слышимость абонента при помощи разговорного динамика.



Назначение модуля Bluetooth

В инструкции к Elari NanoPhone C сказано, что этот аппарат можно использовать в качестве беспроводной гарнитуры для смартфона, для чего в него встроен модуль Bluetooth. В нашем случае тест этого функционала производился с участием смартфонов Xiaomi Redmi Note 4 и Micromax AQ5001.

Подключение, как оказалось, производится предельно просто: на телефоне и смартфоне активируется модуль Bluetooth, затем в соответствующем меню именно смартфона производится поиск доступных устройств. После нахождения NanoPhone C в списке при подключении нужно поставить чек-бокс «Открыть доступ к списку контактов и журналу звонков. Для устройств на базе Apple подключение производится по аналогичному алгоритму.

После всех манипуляции телефон превращается в беспроводную гарнитуру: звонок поступает на смартфон, а принять его можно при помощи NanoPhone C. При этом ваш основной гаджет для связи может находиться где угодно в радиусе приема сигнала Bluetooth, а это в пределах 10 метров. В процессе тестирования разрывов связи замечено не было, даже на значительном удалении от смартфона (в пределах допустимых значений).

Автономная работа

В недрах Elari NanoPhone C скрыта батарея емкостью 280 мАч. По заверениям производителя, полного заряда хватит на 4 часа разговоров или на 5 дней ожидания, но, как оказалось, все сильно зависит от оператора связи.

Так, в сети Билайна телефон выдержал 8 часов разговоров, а связь через Мегафон опустошила батарейку спустя 7 часов, тогда как общение в сети МТС ограничилось лишь 5 часами. Итого, реальные показатели автономности существенно лучше в сравнении приведенными разработчиками.

В режиме ожидания телефон продержался около 150 часов, что тоже больше заявленных 4 дней или 96 часов. При этом все это время он просто лежал на полке и не получал никаких сообщений и звонков, а модуль Bluetooth, автоматически активирующийся при включении аппарата, был предусмотрительно выключен.

Заключение

Сотовый телефон Elari NanoPhone C оптимален для выездов на природу, куда не хочется брать полноценный смартфон из-за риска разбить его или провести весь отдых в интернете или, еще хуже, в работе. Также это отличный вариант для приобретения запасного телефона, в том числе и в автомобиль, чтобы быть на связи всегда и не зависеть от одного-единственного смартфона.

Компактные размеры данного аппарата подкупают, особенно после современных гигантофонов, уже даже не умещающихся в руке. За это Elari NanoPhone C можно простить все его недостатки, тем более, что у него их совсем немного.

Плюсы Elari Nanophone

— компактность;

— яркий читабельный экран;

— громкий динамик;

— поддержка microSD;

— удобная клавиатура;

— интуитивный интерфей;

— возможность использовать как MP3-плеер, FM-радио, диктофон

— возможность разыграть друзей с функцией «Волшебный голос».

Минусы Elari Nanophone

— непрочный корпус.