Фраза «смартфон с физической клавиатурой» сразу вызывает ассоциации с аппаратами от BlackBerry и Nokia – в ассортименте этих крупных брендов действительно есть подобные модели. Но не только они выпускают такого рода гаджеты: к примеру, под брендом Elari недавно вышел смартфон SafePhone, и он уже доступен для приобретения в нашей стране.

Внешне Elari SafePhone напоминает классический сотовый телефон, но смарт-составляющая в нем все же есть: он работает на базе ОС Android и вполне может запускать базовые приложения и выходить в интернет через полноценный мобильный браузер.

Удивительно, но факт: в одном устройстве сочетается и классическое средство мобильной связи, и современный смарт-гаджет, и целью данной статьи является выяснение способности этих, казалось бы, несовместимых компонентов, уживаться в одном компактном корпусе. Сегодня мы протестируем Elari SafePhone на предмет заложенного в него функционала и проверим, насколько удобно будет пользоваться им в режиме повседневной эксплуатации.

Elari SafePhone предоставлен на тест интернет-магазином Buyon.Ru.

Упаковка

Коробка с Elari SafePhone внутри сразу дает представление о внешности и габаритах смартфона: его цветное изображение находится прямо на верхней грани упаковки, которая сама по себе очень компактна. Материал исполнения – плотный картон белого цвета, без излишеств.

Торцы коробки украшены пиктограммами, описывающими основные достоинства мобильника, а снизу есть перечень характеристик на нескольких языках, включая русский. Здесь же можно найти список поставляемых в комплекте аксессуаров, но эта информация предоставлена только на английском языке.

Комплектация

В комплекте Elari SafePhone поставляется не так много всего: по сути, в этом плане он ничуть не отличается от многих смартфонов начального и среднего уровней. Внутри коробки нами было обнаружено следующее: сам аппарат, дата-кабель, зарядное устройство, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

По толщине эта инструкция напоминает мини-книжку, так как в ней представлены подробные сведения об использовании телефона на разных языках мира, и русский, что приятно, входит в их число. Мы ожидали увидеть хотя бы одну сменную заднюю панель в дополнение к основной, а вот об отсутствии в комплекте наушников было известно заранее – у аппарата нет 3,5-миллиметрового входа.

Характеристики

Сведения о характеристиках Elari SafePhone можно найти на коробке снизу, в инструкции из комплекта поставки и на официальном сайте производителя. Здесь следует обратить внимание на два важных пункта: тип экрана и количество слотов под SIM-карты.

— экран: 2,4 дюйма, 320х240 точек, сенсорный;

— процессор: MediaTek MT6572m;

— работа в сетях: GSM, 3G;

— память: 512 Мб RAM, 4 Гб ROM;

— фотокамеры: 0,3 Мп (фронтальная), 5 Мп (основная);

— интерфейсы: SIM, microUSB;

— аккумулятор: съемный, 1600 мАч;

— автономная работа: 5 часов разговоров, 10 дней ожидания;

— беспроводные модули: GPS, Wi-Fi;

— OC: Android, фирменный интерфейс;

— размеры: 124х63х14 мм;

— вес: 120 граммов;

— корпус: пластиковый.

Как видно из списка, экран, несмотря на свой малый размер, имеет сенсорный слой, и в ряде случаев это может пригодиться, что можно отнести к плюсам. Но телефон очень сильно расстроил наличием всего лишь одного слота под SIM-карту, а слота microSD у него и вовсе нет.

Внешний вид

Смартфон Elari SafePhone выполнен в стиле «бабушкофона», что подразумевает наличие аппаратной клавиатуры с нарочито крупными кнопками, которые легко смогут нажимать все, в том числе и пожилые люди. Клавиатура занимает большую часть лицевой панели корпуса, располагаясь непосредственно под сенсорным экраном. Здесь же есть разговорный динамик и фронтальная фотокамера.

Верхний и боковые торцы телефона не заняты ничем, а снизу видим вход под кабель зарядки и внешний динамик, микрофон и крепление для шнурка для переноски на шее или запястье. Сзади у смартфона есть основная камера, фонарик на основе одного светодиода и кнопка SOS ярко-красного цвета, длительное нажатие которой приводит к включению громкого звука сирены. Эта функция пригодится для привлечения внимания людей на случай, если владельцу неожиданно станет плохо, или в любой другой экстренной ситуации. Кроме того, при нажатии на кнопку SOS владелец смартфона, синхронизированного с SafePhone, получит координаты устройства на картах Google. Но об этом чуть позже.

Задняя крышка аппарата выполнена из пластика, но имеет текстуру «под кожу». Смотрится такое решение весьма неплохо и украшает собой дизайн всего корпуса. Также у смартфона есть пластиковая хромированная рамка. Отметим, что это именно пластик – металла в оформлении этого телефона нет.

Под задней крышкой находится отсек для аккумулятора. Батарейка здесь съемная, и под ней обнаруживается всего лишь один слот microSIM, хотя, если уделить чуть больше внимания компоновке, то и под второй слот место можно было бы найти. Сама крышка снимается с трудом – без пластиковой карты или медиатора к ней лучше не подходить.

Эргономика и качество сборки

Заявленный вес Elari SafePhone составляет 120 граммов, но телефон по ощущениям намного легче. В мужской руке средних размеров лежит очень уверенно – за счет текстурированной задней крышки, заходящей на боковые торцы, аппарат не выскальзывает.

Кнопки клавиатуры Elari SafePhone невероятно удобны. Каждая из них нажимается с приятным усилием и негромким щелчком, и каждую из них, ввиду их формы и размеров можно запросто найти на ощупь, к тому же в наличии светодиодная подсветка.

Экран здесь хоть и сенсорный, но пользоваться тачем приходится крайне редко: во-первых, почти все операции можно проделывать на клавиатуре, во-вторых, экран маловат для полноценного управления пальцами. В нашем случае тачскрин пригодился только в режиме интернет-серфинга и в ряде настроек.

По качеству сборки особых претензий не возникло: все элементы, за исключением одного, посажены надежно, нет ни люфтов, ни скрипов. Вопросы у нас лишь к задней крышке: к корпусу она прилегает неплотно, снимается достаточно тяжело, но самое главное – она громко скрипит. Причем если нажимать на боковые кромки, скрип едва различим, но стоит слегка коснуться нижней части задней панели, и начинается феерия звука. Допускаем вероятность того, что эта проблема проявилась лишь в нашем экземпляре.

Экран

Дисплей Elari SafePhone реагирует на прикосновения, но, как уже говорилось выше, в данной модели это дополнительный функционал. Яркость экрана повышенная – текст и пиктограммы остаются видны на ярком солнце, но в целом ему явно не хватает контрастности.

А вот информативности экрану хватает: помимо основных данных, на него постоянно выводятся дата, уровни заряда батареи и сигналов беспроводных сетей, как в полноценных Android-смартфонах. Углы обзора дисплея средние: по горизонтали все хорошо, но по вертикали наблюдается сильное выцветание, что отражено на снимке.

Добавим также, что с завода на экран нанесена защитная пленка, притом нанесена она очень качественно – ни одной пылинки под ней не нашлось.

Звук

Смартфон Elari SafePhone выделяется повышенной громкостью разговорного динамика: действительно, собеседника слышно очень хорошо практически при любых обстоятельствах. В то же время основной динамик демонстрирует средний уровень громкости, вне зависимости от выбранной мелодии. MР3 на звонок поставить нельзя: при подключении к компьютеру он не определяется как накопитель (эта функция, по заявлению производителя, будет добавлена в устройство в ближайшее время – вместе со свежим обновлением прошивки, которое можно будет выполнить «по воздуху»), а поддержки microSD у него нет.

Микрофон проявил себя с очень хорошей стороны: защищенный от ветра за счет нахождения в небольшом углублении, он тем самым может отсекать часть внешних шумов. По словам собеседника, слышимость на четыре балла из пяти.

Камеры

В Elari SafePhone встроено две фотокамеры, но фронтальной, можно считать, здесь нет. Телефон выпущен в 2017 году, а VGA-фронталки были еще во времена Nokia N70, поступившей в продажу в далеком 2006 году. Качество получаемых с ее помощью снимков соответствующее, и фотографии не годятся даже на аватарки в социальные сети. Впрочем, ее предназначение в другом: для видеозвонков по WhatsApp, который предустановлен на устройстве, ее вполне хватит.

Основная камера смартфона, напротив, демонстрирует очень хорошее для 5 Мп качество получаемых изображений, которые можно отправлять по WhatsApp родственникам.

Программное обеспечение

Elari SafePhone работает на базе ОС Android, версия которой производителем не сообщается. Поверх нее установлен специальный интерфейс, дающий доступ к базовым настройкам, калькулятору, будильнику, сообщениям, истории звонков, фитнес-функциям, камерам, галерее, браузеру и WhatsApp.

Большинством функций можно управлять при помощи кнопок, но, к примеру, яркость получится отрегулировать только с помощью тачскрина. Меню смартфона удобное и предельно простое – разобраться в нем можно за пару минут, и в дальнейшем можно перемещаться по нему чуть ли не с закрытыми глазами. У каждого пункта своя отдельная пиктограмма с подписью, так что ошибиться точно не получится.

Что нам не понравилось, так это реализация переключения языков и регистров при наборе текста: все вынесено на одну кнопку, поэтому набор, скажем, состоящего из различных символов пароля превратится в сущий ад. Или же если нужно в одном сообщении чередовать русские и английские буквы и слова. В этом плане все очень неудобно.

Приложение «Здоровье» превращает телефон в аналог финтес-трекера. С его помощью можно отслеживать количество сделанных шагов, дальность пройденного расстояния и количество сожженных калорий. Алгоритм вычисления последнего параметра неизвестен, а сам телефон не спрашивает ни пол, ни возраст, ни рост, ни вес своего владельца.

Работа модуля трекинга

Производитель позиционирует Elari SafePhone как «телефон-защитник», и вот почему: гаджет оборудован модулем GPS/LBS/WiFi-трекинга, который может отслеживать местоположение устройства. Работает это так: вы подключаете SafePhone к своему смартфону (при этом на последний необходимо установить бесплатное приложение Wherecom S3, доступное для iOS/Android). Затем, передав SafePhone в пользование родственнику, вы в любой момент можете отследить его геопозицию на картах Google, посмотреть пройденное им за день расстояние, количество сделанных шагов и сожженных калорий, а также увидеть уровень заряда аккумулятора и добавить контакты в телефонную книгу устройства, назначив на них фото. И «вишенка на торте»: с помощью кнопки SOS бабушка или дедушка может отправить вам сигнал бедствия – вы незамедлительно получите координаты устройства на свой смартфон. Для пожилых людей эта функция может оказаться действительно полезной, а в отдельных случаях – спасти им жизнь.

Качество связи

Рассматриваемый смартфон вполне неплохо держит сети второго поколения вне зависимости от оператора связи. 3G он иногда теряет, но это случается достаточно редко.

Что касается работы модуля Wi-Fi, то здесь нет никаких нареканий: сети находит сразу, подключается почти моментально и не теряет связь даже на солидном расстоянии от роутера при наличии бетонных перекрытий.

Автономная работа

Elari SafePhone питается от съемного литий-ионнного аккумулятора емкостью 1600 мАч. По официальным данным, заряда батарейки хватает на 5 часов разговоров – вероятно, имелись в виду диалоги в сетях второго поколения.

Во время тестирования смартфон продержался около 7 часов в сетях GSM и 5 часов в 3G в режиме разговора. Режим ожидания при выключенном модуле Wi-Fi разрядил аккумулятор за 9 дней, что вполне соответствует заявленным возможностям. От комплектного ЗУ аппарат заряжается в течение двух часов.

Заключение

Elari SafePhone вполне можно рассматривать в качестве сотового телефона для пожилого родственника или ребенка, с которым он всегда будет на связи, и который позволит привлечь внимание окружающих в экстренной ситуации при помощи кнопки SOS. Большие кнопки и удобный интерфейс упростят процесс эксплуатации аппарата и сократят время на его освоение, а громкий разговорный динамик очень обрадует людей с проблемами со слухом.

Смарт-составляющая Elari SafePhone, на наш взгляд, является лишней: экран слишком мал, чтобы пользоваться полноценно интернетом, и только WhatsApp действительно может пригодиться, к примеру, для обмена фотографиями с родственниками из других городов и бесплатных звонков.

Плюсы Elari SafePhone

— удобный интерфейс;

— кнопка SOS;

— удобная клавиатура;

— интересный дизайн;

— хорошая автономность

Минусы Elari SafePhone

— скрипучая задняя панель;

— один SIM-слот;

— отсутствие microSD;

— невозможность подключения к компьютеру в качестве накопителя (будет добавлена в ближайшем обновлении ПО устройства).