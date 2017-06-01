Новый смартфон Moto Z2 Play, постоянно мелькающий в новостных сводках, готовится к скорому анонсу. Сегодня в сеть была слита вся информация о нем, и предоставил ее один из бразильских операторов связи, который будет реализовывать сей гаджет в собственной сети.

До анонса Moto Z2 Play остаются считанные часы, а мы уже знаем, что в его распоряжении окажутся Full HD-экран на матрице AMOLED с диагональю 5,5 дюйма. фотокамера на 12 Мп вместе с 5-мегапиксельной фронталкой и 8-ядерный процессор Qualcomm 626. Также у смартфона будут 4 Гб RAM и 64 Гб ROM с возможностью установки карты microSD, два слота под SIM-карты и батарейка емкостью 3000 мАч, ранее официально подтвержденная. Здесь немного отвлечемся и напомним, что АКБ у оригинального Moto Z Play имеет емкостью 3510 мАч, так что это фейл.

В новый Moto Z2 Play встроят чип NFC, поддержку 4G, GPS, порт USB-C и модуль Bluetooth 4.2. Штатный сканер отпечатков пальцев, как ожидается, обучен распознаванию жестов, как у G5 и G5 Plus, но это уже маркетинг. Корпус Moto Z2 Play выполнен из металла, и сзади у него видны характерные контактные площадки для подключения дополнительных модулей в стиле Moto Z. В Бразилии Moto Z2 Play с предустановленной ОС Google Android 7.0 стоит 840 американских долларов, но в нее входит не только сам мобильник, но и модуль-проектор MotoMod.