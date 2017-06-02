Стадион «Динамо» имени Льва Яшина откроется в марте 2018 года товарищеским матчем между московскими «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов. Ранее планировалось, что тестовый матч пройдет уже в октябре 2017 года.

Новость была оставлена 2 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.