Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко нокаутировал американца Брэндона Хэлси на турнире M-1 Challenge 79. Россиянин на первых секундах отправил соперника в нокдаун после удара по корпусу, после чего принялся добивать американца. После 25 секунд боя Хэлси сигнализировал о сдаче.

Новость была оставлена 2 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.