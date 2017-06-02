1 июня в 16:49 на улице Кирилловской в Киеве (Подол) произошла перестрелка. На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым.“Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка Киев Амину Окуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама.подробнее

Новость была оставлена 2 июня 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.