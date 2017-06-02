В Киеве машина провалилась под асфальт
Категория: Столица | 2 июня 2017 16:00

   Смотри также: В Киеве прорвало очередной трубопровод: просела дорога В Соломенском районе Киева из-за прорыва трубопровода под асфальт провалился припаркованный автомобиль. Об этом сообщает  dtp.kiev.ua.Передняя часть автомобиля Volkswagen, который был припаркован на территории аварии,.подробнее

Новость была оставлена 2 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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