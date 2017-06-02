Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что итальянский специалист Роберто Манчини возглавил клуб из-за желания заработать. По его мнению, Манчини прослышал о размерах зарплат соотечественников Фабио Капелло и Лучано Спаллетти, поэтому согласился на работу в России.

Новость была оставлена 2 июня 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.