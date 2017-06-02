Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил открыть тематический парк, посвященный самому себе. Messi Experience Park появится в Китае в 2019 году. В заведении будет 20 аттракционов. Футболист объяснил свое решение желанием «дать посетителям опыт, которого у них не было, и вдохновить на занятия спортом».

Новость была оставлена 2 июня 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.