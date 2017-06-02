В современном мире, полном опасностей и соблазнов, знать о местонахождении своего ребенка в любой момент времени хочет каждый родитель. Но звонить чаду через каждые 15 минут и допытывать у него, где он сейчас и с кем – плохая практика, ведущая к нежеланию ребенка отвечать на такие звонки.

В этом случае на помощь придут детские умные часы Elari Fixitime2, созданные как раз для отслеживания места дислокации отпрыска, в том числе и без его на то ведома. Да и сами дети будут в восторге от такого гаджета, ведь это не просто наручные часы, а самый настоящий часофон, вполне способный совершать и принимать звонки без подключения к смартфону.

Часы Elari Fixitime2 поступили к нам на тест в розовом цвете корпуса, уже адаптированные под российского потребителя – прошивка переведена на русский, и в инструкции есть сведения на великом и могучем. Гаджет предоставлен интернет-магазином Buyon.Ru.

Упаковка

Elari Fixitime2 поставляются в небольшой коробке в оригинальной форме куба, имеющей яркое оформление. На упаковке размещено изображение самих часов, цвет которого соответствует цвету устройства в коробке. Также на боковых гранях есть пиктограммы, обозначающие основные возможности устройства.

Тыльная сторона упаковки несет в себе данные о цвете часов, серийном номере и IMEI, а также о спецификациях и возможностях часов, и все это на русском языке.

Комплектация

Аксессуаров в комплекте с часами Elari Fixitime2 не очень много, хотя коробка достаточно вместительная. Значительную ее часть заняла инструкция на нескольких языках мира, а вместе с ней были обнаружены сами часы, гарантийный талон и фирменное магнитное зарядное устройство в виде кабеля питания.

Сетевое ЗУ в комплект поставки не входит, и производитель не уточняет рекомендуемые параметры блока питания.

Характеристики

Спецификации часов Elari Fixitime2 есть на коробке, в инструкции и на официальном сайте, плюс небольшая часть данных была скопирована с Яндекс.Маркета. В итоге получили список характеристик, приведенный ниже.

— экран: 0,96 дюйма, цветной, TFT, 128×64 пикселя;

— процессор: MediaTek МТ6261А;

— память: 4 Мб ОЗУ, 8 Мб ROM;

— работа в сетях: GSM;

— интерфейсы: разъем зарядки, microSIM;

— модули связи: GPS, Wi-Fi, Bluetooth;

— аккумулятор: 600 мАч;

— автономность: 360 минут разговоров, 7 дней ожидания;

— дополнительно: сенсорные кнопки меню, динамик, микрофон, шагомер, поддержка Google-карт, будильник;

— телефон: звонки на 60 предустановленных номеров

— материал корпуса: пластик;

— материал ремешка: силикон;

— защита от воды: IPX5;

— ОС: проприетарная. Nucleous OS

— размеры: 200х38х12 мм (с ремешком);

— вес: 45 граммов.

В часах установлена очень емкая батарея – во многие модели встраивают менее серьезные аккумуляторы. Также здесь можно увидеть собственную операционную систему, но при этом и небольшой объем памяти, что исключает возможность установки приложений.

Внешний вид

Elari Fixitime2 выпускаются в черном, бирюзовом и розовом цветах, и нам достался третий вариант. Корпус устройства изготовлен из прочного на вид и на ощупь пластика белого цвета, а розовый оттенок здесь имеют ремешок, заглушка SIM-слота и кнопки управления.

Ремешок выполнен из мягкого силикона и имеет классическую застежку, как на часах с кожаными ремешками. Это снижает вероятность самопроизвольного расстегивания практически до нуля, так что ребенок свои часы не потеряет.

Экран занимает порядка 35% лицевой панели, а по бокам от него есть две сенсорные кнопки перемещения по меню – сам дисплей на касания не реагирует. Верхний торец корпуса отдан под динамик, снизу расположена кнопка выбора, слева находятся микрофон и слот под SIM-карту, прикрытый заглушкой, тогда как справа можно увидеть кнопки «назад» и включения. Последняя имеет хромированную отделку и немного утоплена в корпус во избежание случайного нажатия.

Тыльная сторона корпуса Elari Fixitime2 содержит массу надписей и контакты для зарядного устройства.

Эргономика

С точки зрения расположения элементов у Elari Fixitime2 все очень выверено, за исключением микрофона: находясь на левом торце, он нередко будет прикрыт рукавом, скажем, куртки, ведь большинство людей носят часы именно на левой руке. Заглушка SIM-слота надежная и крепко сидит на своем месте, тогда как сам слот утоплен очень глубоко в корпус.

Вставить в него SIM-карту без вспомогательного инструмента не выйдет – потребуется скрепка или что-то подобное, и аналогичные трудности возникнут при попытке вытащить карточку. На наш взгляд, это дополнительная защита от попыток ребенка вытащить или поменять SIM.

Кнопки управления нажимаются легко и имеют ощутимую отдачу, а кнопка включения нажимается только при помощи скрепки, иголки, ручки или чего-то заостренного. Причем у нее есть две степени нажатия – вероятно, все это тоже сделано для того, чтобы ребенок случайно (или специально) не выключил гаджет. Сенсорные кнопки по бокам от дисплея реагируют на касания моментально и без ошибок.

Ремешок Elari Fixitime2 надежно фиксирует часы на запястье ребенка, а материал, из которого он изготовлен, не вызывает аллергической реакции даже после длительного контакта с кожей. Сами часы на руке не ощущаются ввиду небольшой массы, и потому ребенок может носить их, не снимая, в течение всего дня.

Экран

Дисплей Elari Fixitime2 выполнен по технологии TFT, что позволяет ему отображать различные оттенки. В данном случае это влияет лишь на раскраску пиктограмм различных элементов меню, и не более того.

Углы экрана часов можно оценить в 3,5 балла из 5 – картинка выцветает, но при относительно экстремальных углах обзора, хотя на солнце дисплей все же слепнет, у него нет возможности регулировки яркости. Тем не менее, текст, если его не очень много, читается вполне неплохо: шрифты крупные и удобные.

Экран не имеет сенсорного слоя ввиду своих небольших габаритов – попасть пальцем по тому или иному элементу было бы весьма проблематично, и потому производитель вполне рационально выбрал схему с сенсорными и физическими кнопками.

Звук

Громкость основного (и единственного) динамика Elari Fixitime2 нами оценена на 4 балла из 5 возможных: он предназначен для сигналов вызова и будильника, и слышно его очень и очень хорошо. Также с его помощью генерируется звук голоса собеседника во время звонка, и здесь тоже нет никаких проблем со слышимостью, даже на улице.

Микрофон, если не закрывать его рукавом, тоже неплохо справляется со своими обязанностями.

Целевая аудитория

Elari Fixitime2 подходят для детей всех возрастов, даже для тех, кто уже умеет говорить, но еще не научился читать. Каждому из контактов можно назначить определенную иконку, по которой ребенок узнает, кто ему звонит – родители, друзья или бабушка с дедушкой.

Также эти часы оптимальны для детей обоих полов младшего школьного возраста, когда им еще не требуются полнофункциональные смарт-гаджеты по намного более высокой цене.

Программное обеспечение часов

Elari Fixitime2 работают на базе проприетарной прошивки, и потому функционал здесь базовый, без излишеств. Элементы меню не имеют подписей, так что ребенку придется либо изучать их путем открывания каждого пункта, либо читать инструкцию.

Часы, можно сказать, не работают без SIM-карты: пока она не установлена, все текстовые элементы прошивки выводятся иероглифами, уж не знаем, корейскими ли, китайскими или японскими. Если вставить SIM-карту, то все автоматически переводится на русский, и надо отметить, что перевод довольно неплохой – ошибок и ляпов отмечено не было.

Но есть нюанс: если на SIM-карте установлен PIN-код, то разблокировать ее с экрана часов у вас не выйдет: в них попросту нет такой функции. Есть лишь запрос кода, а окно выбора цифр не появляется. Придется сперва вставить карту в телефон, отключить защиту и лишь затем вставить ее обратно в часы.

В Elari Fixitime2 нет полноценной звонилки: данный функционал реализован в виде списка из 60 заранее заданных номеров, сохраненных через специальное приложение на смартфоне. Собственно, здесь все делается через это приложение – настраиваются будильник и дата, отслеживается текущее место дислокации ребенка, определяется количество сделанных им шагов и так далее.

Программное обеспечение для смартфона

Приложение, о котором идет речь, носит название Wherecom K2, и скачать его можно на бесплатной основе из магазинов Google Play и Apple App Store. Программа полностью переведена на русский язык и настраивается предельно просто.

Первый этап – это регистрация, в которой нужно указать адрес е-mail в качестве логина (на него также поступит код подтверждения) и пароль. Затем программа попросит подключить к созданному аккаунту часы – для этого в них нужно заранее установить SIM-карту с мобильным интернетом и затем прямо из меню приложения отсканировать QR-код на последней странице инструкции.

Далее открывается окно, где сразу показывается местоположение трекера в реальном времени – дислокация определяется по ближайшим базовым станциям, и в нашем случае точность показателей составляла до 20 метров. Приложение позволяет подключать к одному трекеру несколько аккаунтов: это пригодится, когда передвижения ребенка хотят контролировать оба родителя и бабушки с дедушками.

А так выглядит окно настроек, доступное администратору устройства (слева) и остальным пользователям (справа):

Wherecom K2 позволяет отслеживать историю перемещений ребенка и отключать геолокацию в определенные дни, например, в выходные, когда ему не нужно в школу, и он волен сам распоряжаться своим временем.

Автономная работа

Elari Fixitime2 показали себя с очень хорошей стороны в плане автономности: полного заряда их батареи нам хватило на 8 часов разговоров, что на 2 часа больше заявленных производителем. В описании к часам нет указаний к типу используемого зарядного устройства, поэтому мы задействовали сетевое ЗУ на 1,5 ампера.

С такой зарядкой часы восполнили энергию очень быстро, всего за 40 минут, но при этом немного нагрелись. Как оказалось, для Elari Fixitime2 это норма: в инструкции говорится, что небольшой нагрев во время работы вполне может появляться.

Зарядное устройство у данной модели магнитное, и магнит внутри него очень сильный, видимо, для надежности соединения. Производитель отказался от обычных разъемов для упрощения процесса подключения – стоит поднести зарядку к часам, и она тут же самостоятельно выбирает нужное для себя положение.

Заключение

Elari Fixitime2, разработанные для детей, оптимально подходят им: они прочные, влагостойкие, простые в освоении и легкие в использовании. Памяти на 60 номеров хватит всем без исключения, а поддержка сотовых сетей именно второго поколения, наиболее распространенных не только в России, но и во всем мире, позволит вашему ребенку оставаться на связи всегда.

Кроме того, порадовала защита от несанкционированного отключения или извлечения SIM-карты: без специального инструмента подобные манипуляции исключены. Нельзя не отметить и расширенный функционал Wherecom K2, возможности которого позволят родителям всегда быть в курсе того, где находятся их дети в тот или иной момент времени.

Отдельного внимания заслуживает и ремешок: он удобный, гипоаллергенный, с надежной застежкой и, самое главное, долговечный. Если вы ищете своему ребенку первые в его жизни умные часы, то Elari Fixitime2 отлично подходят на эту роль.

Плюсы Elari Fixitime2

— качественный ремешок;

— прочный корпус;

— встроенный телефон;

— GPS для отслеживания;

— защита от отключения;

— удобное приложение для геолокации;

— хорошая автономность.

Минусы Elari Fixitime2

— небольшие габариты экрана.