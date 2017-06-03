В Киеве на Харьковском шоссе возле Института химии произошла перестрелка.Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook. На месте много полиции, сообщило издание.ОбновлениеСмотри также: В Киеве мужчина с пистолетом ограбил банк на 285 гривен Полиция сообщила, что в результате конфликта в Днепровском.подробнее

Новость была оставлена 3 июня 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.