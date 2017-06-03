Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о готовности возобновить карьеру в случае заинтересованности в его услугах клубами Российской футбольной премьер-лиги. Он заявил, что не вернется в футбол, если получит предложение от московского «Арарата» или другого клуба Профессиональной футбольной лиги.

Новость была оставлена 3 июня 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.