Стало известно о запуске на территории нашей страны программы Samsung Trade-In, в рамках которой Samsung меняет старые смартфоны на новые флагманы S8 и S8+. Схема работы такая же, как и с автомобилями: приносите старый мобильник и покупаете новый по сниженной цене.

Samsung Trade-In также подразумевает выгодное приобретение прошлогодних флагманов S7 и S7 Edge на тех же условиях, вот только обменять эти аппараты на свой старый китайфон за 50 долларов у вас не выйдет: чтобы стать обладателем новенькой S-ки 7 или 8 серии, вам потребуется сдать в трейд-ин S6, S6 edge, S6 edge+, S7, S7 edge, а также iPhone 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus. В зависимости от модели, скидка будет варьироваться от 14 до 32000 рублей, однако, как и в случае с автомобилями, намного выгоднее будет продать свой старый мобильник частному лицу и купить новый смартфон от Samsung за полную стоимость.

И еще одно важное условие: Samsung принимает только «белые» телефоны, то есть сертифицированные для России, так что если ваш аппарат куплен за границей, то в программе Samsung Trade-In вам поучаствовать не удастся. В этом случае продажа телефона через всем известный сайт объявлений окажется еще более выгодной. Что же до Samsung S8 и S8+, то они оба поступили в продажу 28 апреля по цене, соответственно, 55000 и 60000 рублей.