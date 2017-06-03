В России представлен новый смартфон BQ-5033 Shark, исполненный в брутальном дизайне и создающий впечатление бронированного мобильника. На лицевой панели присутствует усиленное стекло Gorilla Glass третьего поколения, а сам корпус защищен от пыли и влаги, но не от воды.

BQ-5033 Shark соответствует стандарту IP65, который подразумевает защиту, скажем, от водяных струй (душ или дождь), но ронять аппарат под воду настоятельно не рекомендуется. В России этот аппарат оценивается в 7500 рублей, и по характеристикам он относится к бюджетным моделям, обладая лишь 1 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем на 8 Гб. Процессор здесь — это MediaTek MT6580 на четыре ядра, но без поддержки сетей LTE.

В наличии два слота под SIM-карты, отдельный слот microSD до 128 Гб, батарея емкостью 3200 мАч и две фотокамеры по 8 мегапикселей. Экран смартфона BQ-5033 Shark представляет собой IPS-панель на 5 дюймов с разрешением HD или 1280х720 пикселей, а ОС Android здесь обновлена до версии 7 Nougat. Цена в размере 7500 рублей включает в себя, помимо всего прочего, GPS-ресивер и стандартные модули беспроводной связи. Весит новый BQ-5033 Shark 224 грамма, а его толщина составляет 14 миллиметров.