Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций России, на выступлении в рамках форума ПМЭФ рассказал о прогнозах по развитию сотовых сетей 5G на территории нашей страны. Как и следовало ожидать, в 2020 году мы ничегошеньки не увидим.

Утверждается, что в крупных городах России, а их, как известно, не так уж и много, сети 5G заработают лишь к 2024 году. Речь, правда, идет о населенных пунктах численностью от 300 000 человек, следовательно, в менее крупных городах о пятом поколении сетей можно вообще и не мечтать. В других странах, в той же Японии, поставлена цель – к 2020 году запустить 5G по всей стране, так что Россия, как всегда, в аутсайдерах.

Разумеется, в ряде городов тестовые сети 5G заработают уже в 2018 году для проведения Чемпионата мира по футболу, но о качестве их работы можно догадаться уже сейчас – не просто же так они тестовые. Это коснется в первую очередь Казани, Петербурга, Сочи и Москвы. Итого, до полноценного начала работы 5G в России остается еще семь лет, и остается лишь надеяться, что за эти семь лет операторы связи успеют протестировать и настроить все на 146%. Но верится в это с очень большим трудом.