Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил 600-й мяч в карьере в финальном матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 4:1. Юбилейным стал второй гол португальца, который он забил на 64-й минуте. Также он отметился на 20-й минуте игры.

Новость была оставлена 4 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.