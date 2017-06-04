Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что команда шокирована результатом финального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:4). Спортсмен отметил, что футболисты итальянского клуба провели отличный первый тайм. Он добавил, для победы в таком турнире нужно уметь преодолевать любые препятствия.

Новость была оставлена 4 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.