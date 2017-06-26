В Шевченковском районе Киева на улице Данила Щербаковского произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом сообщает Еспресо.Читай также: В Киеве вооруженный мужчина ограбил магазин телефонов Неизвестный зашел в магазин и забрал ювелирные изделия под угрозой предмета, похожего на пистолет. После.подробнее

Новость была оставлена 26 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.