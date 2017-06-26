Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, раскритиковавший получившего красную карточку в матче с мексиканцами защитника сборной России Юрия Жиркова, отказался извиняться за предложение дать футболисту в морду. При этом он согласился сесть с профсоюзом игроков за стол переговоров, дабы «сгладить конфликт».

Новость была оставлена 26 июня 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.