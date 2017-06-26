Все футболисты сборной России сдали тесты на допинг перед Кубком конфедераций 2017 года, результаты отрицательные. Об этом заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Он отметил, что тестирование прошли также и все остальные участники турнира.

Новость была оставлена 26 июня 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.