Весной этого года компания Xiaomi представила новый флагман Mi 6 с топовым процессором от Qualcomm и обычным рамочным экраном с небольшой диагональю. Естественно, при наличии того же LG G6 мало кто посмотрит на этого недоросля, даже с учетом его более привлекательной стоимости, и потому Xiaomi начала работу над новым Mi 6 Plus.

Как стало известно, до анонса Xiaomi Mi 6 Plus остается совсем немного времени — смартфон планируется представить публике уже буквально в июле, то есть максимум через месяц. Инсайдерская информация гласит, что новый китайский флагман сохранит всю аппаратную начинку от обычного Mi 6, но откажется от экрана в 5,15 дюйма, что на фоне 5,8-дюймового и к тому же безрамочного Samsung S8 смотрится вообще несолидно. У грядущего Xiaomi Mi 6 Plus экран получит диагональ никак не меньше 5,7 дюйма, но вот рамки у него, вероятно, останутся, поскольку предыдущий безрамочный мобильник от Xiaomi, тот самый Mi Mix, оказался переполнен недостатками.

Смартфон укомплектуют 6 Гб оперативной памяти, 128 или 64 Гб памяти встроенной, батарейкой на 4050 мАч и, конечно же, процессором Qualcomm 835, самым передовым на сегодняшний день. Цена Xiaomi Mi 6 Plus составит в районе 440 долларов США, так что он вполне сможет уделать OnePlus 5, который оказался клоном iPhone 7 с поддельными результатами тестирования и характеристиками фотокамеры.