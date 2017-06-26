Компания Microsoft работает над новой технологией защиты ноутбуков не только от взлома, но и от краж, и в настоящее время она уже подала заявку на регистрацию соответствующего патента. Работать решение будет примерно так же, как и во многих современных смартфонах, то есть это будет своего рода kill switch.

Иными словами, владелец ноутбука с новым творением Microsoft сможет удаленно активировать функцию полного уничтожения данных на накопителе и сделать компьютер непригодным для использования. Правда, все это пока что касается грядущих ноутбуков на базе процессоров ARM, поскольку сигналы о блокировке будут приниматься посредством сотовых сетей, а чипы от AMD и Intel встроенными модемами не обладают. Работать эта функция будет даже в том случае, если мерзкий воришка отключит передачу данных и вытащит SIM-карту.

Разумеется, новая технология Microsoft не спасет от самого факта кражи — вор по-прежнему сможет украсть ноутбук, но вот до информации в памяти компьютера он добраться уже не сумеет. По мнению аналитиков Microsoft, именно содержимое накопителей чаще всего представляет ценность для воров, так что процент краж определенно должен снизиться. Ну а пока данная технология не стала массовой, храните всю информацию в надежно запароленных архивах на внешних носителях.