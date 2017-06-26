В конце лета или начале осени текущего года компания Google представит свои новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL. Сегодня в интернете обнаружились новые данные о характеристиках этих долгожданных аппаратов, в которых говорится именно о двух моделях.

Ранее сообщалось, что Google готовит сразу три «пиксельных» смартфона второго поколения, но в итоге от среднеразмерного аппарата было решено отказаться, и теперь весь мир ожидает только Pixel 2 и Pixel 2 XL с кодовыми именами Walleye и Taimen соответственно. Старшая модель, как утверждается, сможет похвастаться экраном на 5,99 дюйма с матрицей OLED и разрешением Quad HD или 2К, так что он станет крупнее своего предшественника. Вместе с экраном мобильник получит 4 Гб оперативной памяти, «голый» Android 8, процессор Qualcomm 835 и встроенную память на 128 Гб уже в базовой версии. Также упомянуты корпус из стекла и вход под наушники.

Младший Pixel 2, по слухам, окажется 4,97-дюймовым смартфоном с большими рамками экрана и разрешением всего лишь Full HD. Входа под наушники не будет, но установят пару фронтальных динамиков. Помимо этого в Walleye ожидаются 4 Гб RAM, 64 Гб встроенной памяти и, конечно же, топовый процессор Qualcomm 835. Основными конкурентами Pixel 2 и Pixel 2 XL станут Samsung S8+ и Note 8, а вместе с ними — Xiaomi Mi 6 Plus и даже безрамочный Apple iPhone 8.