Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Об этом заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. 1 июля россиянин проведет бой с украинцем Андреем Руденко.

Новость была оставлена 27 июня 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.