Компания Vernee совместно с известным интернет-магазином GearBest проводит предварительную распродажу новейшего смартфона Mars Pro в металлическом корпусе с передовыми характеристиками. По своим возможностям моноблок вполне может сравниться с многими флагманами 2016 и даже 2017 года, но стоит он при этом в несколько раз дешевле.

Прямо сейчас у вас есть шанс стать обладателем новейшего Vernee Mars Pro по цене $175 с купоном «MARSPRO», активируемым на стадии оформления заказа в GearBest. Скидка распространяется на 80 смартфонов ежедневно и действует с 26 по 30 июня включительно. Те, кто не попал в число 80 счастливчиков, смогут купить Vernee Mars Pro за $180 в период до 3 июля включительно, а уже 4 июля его цена вырастет до $200, так что советуем не терять времени даром и оформить заказ, тем более что в России действует бесплатная доставка до ближайшего почтового отделения.

Главной особенностью смартфона Vernee Mars Pro стала его система памяти, которая при столь низкой стоимости включает в себя 64 гигабайта ROM и оперативную память объемом сразу 6 Гб, а это даже больше, чем у флагманов 2017 года LG G6 и Samsung S8. Новинка от Vernee работает на базе надежного 8-ядерного процессора MediaTek Helio P25 и располагает ярким Full HD-экраном с диагональю 5,5 дюйма.

Vernee Mars Pro работает от аккумулятора емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки и управляется операционной системой Google Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой VOS от Vernee. Смартфон укомплектован усиленным стеклом Gorilla Glass 3 на лицевой панели и поставляется в черном и сером цветах своего корпуса. Фотокамеры для него разрабатывала компания Sony, и это 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная, плюс рядом с последней находится сканер отпечатков пальцев.

Vernee Mars Pro поддерживает установку двух SIM-карт и накопителя microSD до 256 Гб, а весит он около 160 граммов при толщине 7,6 миллиметра. Стоимость смартфона снижена до $175 по промо-коду «MARSPRO».