В Киеве застрелили иностранца
Категория: Столица | 27 июня 2017 16:00

   В Киеве, на улице Голосеевской, в одной из квартир обнаружено тело иностранного гражданина с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители опросили знакомых жертвы, которые рассказали, что 27-летний иностранец арендовал квартиру в доме на улице Голосеевский, а со.подробнее

Новость была оставлена 27 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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