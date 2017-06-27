Категория: Столица | 27 июня 2017 16:00
В Киеве, на улице Голосеевской, в одной из квартир обнаружено тело иностранного гражданина с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители опросили знакомых жертвы, которые рассказали, что 27-летний иностранец арендовал квартиру в доме на улице Голосеевский, а со.подробнее
Новость была оставлена 27 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.