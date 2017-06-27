В Киеве, на улице Голосеевской, в одной из квартир обнаружено тело иностранного гражданина с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители опросили знакомых жертвы, которые рассказали, что 27-летний иностранец арендовал квартиру в доме на улице Голосеевский, а со.подробнее