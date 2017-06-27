В интернете опубликованы характеристики новой зеркальной фотокамеры Canon EOS 200D, до анонса которой остается всего лишь несколько дней. Ранее она была представлена на высококачественных рендерах, а до ее показа в масштабе 1:1 остается всего лишь пара дней.

Первое и самое важное, что нужно знать о камере Canon EOS 200D — это ее цена, которая составит 580 фунтов стерлингов (конвертер валют вам в помощь), причем без объектива, то есть за «тушку». Базовый кит с оптикой на 18-55 миллиметров оценивается уже в 650 фунтов стерлингов. Canon EOS 200D основана на матрице формата APS-C с разрешением 24,2 миллиона пикселей, плюс она располагает мощным процессором обработки изображений Digic 7 и автофокусом с девятью точками, где центральная из них — крестообразная.

Фотоаппарат работает на батарейке LP-E17, которой хватит на 840 снимков максимум при использовании лишь оптического видоискателя, который, к слову, имеет увеличение 0,87x и охват 95% кадра. Прочие спецификации фотоаппарата Canon EOS 200D включают в себя чувствительность ISO от 100 до 51200 единиц, выдержку от 1/4000 до 30 секунд, запись Full HD-видео, электронный стабилизатор с пятью степенями свобод, а также серийную съемку на частоте до 5 кадров в секунду, модули NFC, Bluetooth и Wi-Fi и слот под карты SDXC.