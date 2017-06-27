Компания Vernee дает уникальную возможность стать обладателем ее новейшего смартфона Mars Pro совершенно бесплатно, да еще и с бесплатной доставкой по России. Все, что требуется для этого – это являться обзорщиком.

Vernee подарит 100 экземпляров Mars Pro с 6 Гб оперативной памяти тем, кто готов написать обзор на этот смартфон и выложить его в интернет на всеобщее обозрение. Чтобы стать одним из 100 счастливчиков, достаточно в период с 26 июня по 9 июля текущего года подать заявку на официальном сайте компании Vernee и ждать оглашения результатов. Кроме того, у всех без исключения есть шанс сэкономить $40 при покупке Mars Pro – условия получения столь солидной скидки доступны по этому адресу.

К основным конкурентным преимуществам смартфона Vernee Mars Pro, помимо 6 Гб RAM, относятся цельнометаллический корпус толщиной всего 7,6 мм с матовой поверхностью, узкие боковые рамки экрана, быстрая зарядка батареи, современный интерфейс USB-C и датчик отпечатков пальцев на боковом торце плюс ОС Google Android 7.1 с фирменной оболочкой VOS.

Список основных характеристик Vernee Mars Pro приведен ниже.

— экран Full HD, 5,5 дюйма;

— память 6 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM;

— процессор MediaTek Helio P25, 8 ядер;

— фотокамера Sony IMX258 13 Мп;

— аккумулятор 3500 мАч, быстрая зарядка 9В/2А;

— ОС Android 7.1 Nougat, оболочка VOS.