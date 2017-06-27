Компания Samsung собирается представить новый смартфон Galaxy Stellar 2, абсолютную противоположность ее же флагмана S8. Разница между этими аппаратами заметна не только в размерах, но даже в цене, притом разница эта просто колоссальная.

Иначе говоря, если у вас нет денег на S8, а что-то среднего класса от Samsung вам не хочется, то новый Samsung Galaxy Stellar 2 — это именно то, что вам нужно. Он стоит всего 100 (сто) американских долларов и обладает экраном 4,5 дюйма, так что яблочные фанаты и просто те, у кого крошечные ладошки, уже не смогут окрестить его словом «лопата». До анонса смартфона остается еще совсем немного времени, и в него установят новый процессор Qualcomm 626 вместе с 2,5 гигабайта оперативной памяти и 32 Гб памяти встроенной.

Экран Samsung Galaxy Stellar 2 при совсем маленькой диагонали обеспечит поддержку разрешения 1280х720 точек или HD, а встроенные в него фотокамеры смогут снимать в разрешении 1,2 Мп для фронтальной и 5 Мп для основной. При этом же в мобильнике окажется батарейка сразу на 3500 мАч, что при такой начинке заранее свидетельствует о хорошей автономности, плюс к ней прикрутят быструю зарядку Qualcomm Quick Charge второго поколения. Итого, Samsung Galaxy Stellar 2 — это весьма интересный бюджетник от А-бренда. Да, многие китайфоны за те же деньги имеют более интересный функционал, но зато всего $100 от производителя с мировым именем, плюс еще и с ОС Android 7.