Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе с поражения. В первом круге турнира серии «Челленджер» в Милане Мальдини в паре со своим тренером Стефано Ландонио проиграл поляку Томашу Беднареку и голландцу Дэвиду Пелу со счетом 1:6, 1:6. Игра продолжалась 42 минуты.

Новость была оставлена 28 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.