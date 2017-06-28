Решение российского бойца ММА Федора Емельяненко продолжить карьеру было неожиданным. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал президент компании М-1 Global Вадим Финкельштейн. Также он отметил, что Федору нет смысла менять промоушен Bellator, который организовывал бой с американцем Мэттом Митрионом.

Новость была оставлена 28 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.