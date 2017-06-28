450 тысяч гривен. Именно столько задолжала Львовскому городскому совету общественная организация «Самопомич». На площади Адама Мицкевича общественная организация арендует помещения под офис, площадью 300 квадратных метров. Но не платит за их использование, как минимум, последние 10 месяцев.

Новость была оставлена 28 июня 2017 00:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.