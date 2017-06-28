Сегодня, 27 июня, постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения о переименовании проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно проекту решения, проспекту Победы предлагается вернуть историческое.подробнее