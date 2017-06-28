Комиссия Киевсовета утвердила переименование проспекта Победы
Категория: Столица | 28 июня 2017 04:00

   Сегодня, 27 июня, постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения о переименовании проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. 

Согласно проекту решения, проспекту Победы предлагается вернуть историческое.подробнее

Новость была оставлена 28 июня 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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