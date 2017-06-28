В КГГА подписали инвестиционный договор с компанией, которая построит многофункциональную спортивную арену на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Читай также: Суд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича По результатам конкурса, который.подробнее

Новость была оставлена 28 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.