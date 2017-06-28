Российская футбольная премьер-лига сезона-2017/18 возьмет старт 15 июля. В первый день соревнований сыграют «Урал» и «Ростов» (встреча начнется в 15:00 мск), «Тосно» с «Уфой» (17:30) и «Анжи» с ЦСКА (20:30). Действующий чемпион России «Спартак» 18 июля начнет сезон в Химках матчем против московского «Динамо».

Новость была оставлена 28 июня 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.