Компания ASUS начала распространение ноутбуков ROG Zephyrus. Это геймерский мобильный ПК, анонсированный в мае текущего года и позиционируемый как самый тонкий в своем классе, что вполне может являться истиной.

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus оснащен дискретной видеокартой NVIDIA 1080 GTX, так что это достаточно серьезная игровая станция, в которой также есть процессор Intel Core i7-7700HQ и энное количество гигабайтов памяти стандарта DDR4 (этот параметр производитель не уточнил). Экран мобильного компьютера при диагонали 15,6 дюйма может обновляться с частотой 120 Гц и выводить изображение в формате Full HD, поддерживая при этом технологию адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync.

В ASUS ROG Zephyrus реализована особая система охлаждения AAS или Active Aerodynamic System, которая даже при минимуме места внутри корпуса отлично отводит тепло от CPU и видеокарты. Оснащение мобильного ПК включает в себя клавиатуру с подсветкой, тачпад справа от нее, четыре порта USB 3.1, порт USB-C и SSD на 512 Гб в топе и 256 Гб в базе. Начальная конфигурация игрового ноутбука от ASUS оценивается в $2300, а топовая версия стоит уже $2700. Продажи лэптопа уже стартовали, в комплекте с ОС Windows 10 Pro.