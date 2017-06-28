Крупный интернет-магазин TomTop этим летом отмечает свой юбилей. В честь этого события была запущена беспрецедентная по своим масштабам распродажа, включающая несколько десятков гаджетов на любой вкус.

Каталог предложений от TomTop поделен на четыре основные категории, где первая – это устройства для дома. Сюда входят освежители и очистители воздуха, а также увлажнители воздуха умная розетка и мечта любого техно-гика – мини-холодильник с питанием от USB. Вторая категория товаров будет особенно интересна любителям активного отдыха, поскольку она включает в себя экшен-камеры с защитой от ударов и воды и записью видео в формате 4К, камеру от Fujifilm с возможностью моментальной печати фотографий, а также квадрокоптеры – традиционные и гоночные.

Если же нет желания отдыхать на жаре, и хочется посидеть дома под кондиционером, то в третьей категории вас ждут ТВ-приставки и проекторы. Ну и, конечно же, куда без смартфонов и умных часов – этим устройствам TomTop выделил отдельную категорию распродажи. Вашему вниманию предложены 10 смартфонов от топовых китайских брендов, среди которых Xiaomi, Umi, LeEco и Oukitel.

Но самое интересное – это распродажа внутри распродажи, чтобы вы могли покупать в TomTop со скидкой, пока покупаете в TomTop со скидкой. Здесь представлено более 40 товаров, на каждый из которых можно получить скидку в размере 10% по универсальному промо-коду «10OFFANY». В этой акции вы сможете приобрести смартфоны, дроны, камеры и стабилизаторы к ним, наушники, автомобильные аксессуары и многое другое. Подробнее о юбилейной акции вы можете узнать по этому адресу.