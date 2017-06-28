Сравнительно недавно компания Xiaomi представила новый смартфон Mi Max 2 с очень большим экраном. У этой модели сразу обнаружился один существенный недостаток — она вышла лишь в золотом цвете корпуса, да еще и с белой лицевой панелью, что сразу же отсекло 90% потенциальных покупателей. К счастью, китайцы быстро исправились, и сегодня смартфон вышел в новой, намного более адекватной расцветке.

Как видно на фото, новый Xiaomi Mi Max 2 предложен в полностью черном цветовом исполнении — этот оттенок получила не только задняя, но и лицевая панель корпуса, так что теперь продажи смартфона точно пойдут вверх. А почему бы, собственно, и нет, ведь этот фаблет оказался чуточку лучше Mi Max первого поколения, который сам по себе был очень удачным и чуть ли не лучшим в своем классе.

К преимуществам Xiaomi Mi Max 2 сразу можно отнести два довольно громких фронтальных динамика и основную камеру от Sony — IMX386. Кроме того, смартфон работает от батарейки емкостью 5300 мАч и поддерживает разрешение Full HD на своем большом экране. В настоящее время готично-черный Xiaomi Mi Max 2 доступен лишь в модификации с 64 Гб встроенной памяти и стоит в Китае в районе 245 долларов США. Добавим, что в последнее время таможня пропускает смартфоны этой марки — компания Смарт Орандж, столкнувшись с настоящей травлей со стороны СМИ, сняла запреты и теперь нервно курит в углу.