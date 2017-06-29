Роналду покинул Россию из-за рождения детей
Категория: Спорт | 29 июня 2017 08:00

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей от суррогатной матери. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 32-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла Чили в полуфинале Кубка конфедераций.

Новость была оставлена 29 июня 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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